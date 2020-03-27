統一去年每股賺3.35元 擬配2.5元股息

（中央社記者韓婷婷台北27日電）統一企業去年稅後盈餘新台幣190.07億元，年增9%，每股盈餘（EPS）3.35元，年增9.12%，董事會決議每股配發2.5元現金股利，按今天收盤價64.1元計算，現金殖利率約3.9%。

統一企業2019年度合併營收4479.78億元，較2018年4314.46億元成長3.8%，其中包括食品事業部、便利商店事業部、流通事業部及食糧事業部均成長，僅包裝容器事業部及製藥事業部呈現下滑。

獲利表現部份，2019年合併稅後淨利284.84億元年成長5.7%。歸屬母公司本期淨利190.07億元，年成長9%，EPS為3.35元，較2018年同期3.07元增加0.28元。

統一企業表示，去年度獲利成長動能優於營收表現，主要是本業透過價值營銷挹注毛利額及獲利，加上轉投資穩定獲利，整體營運動能佳。

觀察各主要轉投資個體獲利表現，統一中控2019淨利人民幣13.66億元，年成長32.7%，主要是持續聚焦優勢產品，優化產品結構，並受惠於原物料價格穩定，營運績效提升，獲利顯著成長。

統一超商部份，2019年淨利新台幣105.43億元，年成長3.3%，主要受惠台灣及菲律賓7-ELEVEN持續展店、悠旅生活（台灣星巴克）等表現亮眼。

統一實業2019年淨利新台幣5.36億元，年衰退63.9%，主要因營收及毛利減少，另2018年同期有處分大陸江蘇及無錫廠土地廠房資產利益，2019年無一次性業外獲利認列。

台灣神隆2019年淨利新台幣2.17億元，年衰退51.1%，主要因學名藥用原料藥及新藥委託製造原料藥營收及毛利減少，致淨利衰退。（編輯：鄭雪文）1090327