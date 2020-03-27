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遠距應用帶動強勁需求 筆電品牌廠拚供貨

最新更新：2020/03/27 19:02

（中央社記者吳家豪台北27日電）武漢肺炎疫情擴散，帶動遠距工作與線上教學應用加速普及，電腦品牌廠宏碁、華碩發現近期部分產品需求上升，將盡力供貨；電商平台momo、PChome今年3月以來筆電銷售分別年增約60%、35%。

宏碁向中央社記者表示，近期觀察到部分產品線需求有上升趨勢，將盡力滿足客戶需要，但未透露具體產品類別。

華碩指出，短期有看到來自遠距工作和上課的需求，但也面臨供應鏈產出受限。由於後續疫情變化難預測，需求面仍有不確定性，華碩會審慎因應。

電商業者momo富邦媒指出，3月至今筆電銷售年增率約60%，其中市價新台幣1萬5000元至2萬元、採用Intel i5處理器的輕薄機種為熱銷類別。商務人士較偏好的輕薄高階機種，近3萬元的筆電銷售年增約40%。

另一家電商業者網路家庭旗下通路PChome 24h購物發現，近來因教學模式、會議型態轉變，遠端作業需求增加，帶動3月1日至26日整體筆電銷量較去年同期成長35%。

觀察站上銷售趨勢，PChome 24h購物指出，消費者使用筆電的即時需求提升，可隨開即用的輕薄筆電與效能型筆電買氣最高，占整體筆電銷售約75%，主流價格帶落在2萬元至2萬5000元之間。

PChome 24h購物進一步分析，上班族及商務人士的視訊會議頻繁，可兼顧文書用途及高續航力的14吋輕薄筆電較獲得青睞，以窄邊框螢幕設計、具備齊全的傳輸連接裝置為選購指標。此外，由於線上遠距教學需求高漲，15吋效能型筆電適合居家作業使用，也吸引不少家長選購。

看準教育市場需求，蘋果公司18日發表的MacBook Air祭出教育優惠價，不到3萬元就能入手，且具有更快速的效能、全新巧控鍵盤、2倍儲存容量，被視為近期性價比最高的蘋果筆電，但蘋果尚未公布發售日期。（編輯：林孟汝）1090327

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