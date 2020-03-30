王品股東會逆勢加碼 1股就能領2200元禮券

（中央社記者江明晏台北30日電）武漢肺炎疫情波及餐飲業，餐飲族群股價成重災區，王品今年股東會逆勢加碼，大手筆將發2200元餐飲禮券，且1股就能領取，在31日最後買進日的推進下，不排除拉升王品股價。

王品去年股東會紀念品為500元現金抵用券，今年預計發出的紀念品是2200元餐飲禮券，其中200元不限王品旗下品牌使用，另外2000元則會設定品牌折抵上限，而以目前王品股東人數共約2.2萬人計算，這次發出的餐飲禮券價值近新台幣5000萬元。

王品股東會將於6月5日舉行，4月7日停止過戶，投資圈也開始瘋傳圖片，指出3月31日是最後買進日，網路也出現教戰文章，強調「只要買1股零股就能領取」，不排除零股交易出現搶買潮。

王品今天股價收在58.1元，換算1股只要約58元就能換取2200元價值禮券，掀起一波討論潮。

王品表示，零股也享有相同的股東權益，200元不限品牌的餐飲禮券，只要收到開會通知單，來兌換處都有，其餘2000元禮券，則需要完成「下載＋加入瘋美食APP會員」就會發電子禮券。（編輯：蘇志宗）1090330