開發金申請延後併中壽 金管會：4月底前決定准駁

（中央社記者劉姵呈台北31日電）開發金原定3月中要100%併購中國人壽，卻因故延期，申請延後併購。金管會今天表示，正在審核延長的合理性，預計4月底前會作出是否同意延長的決定；並強調金融機構的承諾須等同法遵。

外界關注開發金控延後併購中國人壽的進度，金融監督管理委員會銀行局主秘童政彰今天表示，開發金在2017年8月獲准投資中壽，持股約25.33%，且在2017年9月13日公開收購取得34.82%持股，並規劃在今年3月13日要持股達100%。

不過，開發金在今年1月16日公告，董事會決議要延長投資中壽股份的時程規劃，理由為壽險業要接軌IFRS17，恐讓中壽股價產生不確定性。

童政彰表示，此案還在審查中，會檢視開發金申請延後合併的必要性與合理性、這2年多來對完成持股100%計畫有何具體作為、延長時程及如何確保未來延後可如期完成併購。

媒體詢問，規劃持股達100%的期限已過，是否有進一步處分問題，童政彰則說，沒有處分問題；至於申請延長多久，他說，「不便說明」，只強調正在審核中，會審酌時間是否妥適。

若未達100%持股會如何處理，童政彰說，「金融機構的承諾，等同法遵。」

童政彰也強調，法律沒有嚴格規定，但當初開發金已取得控制性持股，因此，依照法規，提出併購計畫時就已規劃持股要達100%目標。

他表示，金管會審查時會考量股東權益、市場秩序，也會檢視併購是否能如期完成，因這也關係到公司治理效能。

至於延後併購是否會進一步影響日後申請案有扣分的狀況，童政彰重申，要看金控能否提出合理說明，因為這期間中可能有外部經營變數，因此，不能歸咎於當初規劃，不過，希望在4月底前有明確結果。

不過，中壽股價自2017年9月開發金公開收購後，就一路往下掉，外界質疑，延長併購可能會影響中壽的股價，恐有套利情況發生。

對此，童政彰強調，審酌過程仍會考量市場穩定性，且開發金與中壽都是上市公司，證期局會有市場機制作監視。（編輯：林孟汝）1090331