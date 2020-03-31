母親節檔期受衝擊 百貨業者防疫措施再升級

SOGO百貨在忠孝館B2超市地板，貼上提醒標語，請排隊民眾至少保持1公尺距離。（SOGO百貨提供）中央社記者蘇思云傳真 109年3月31日

（中央社記者蘇思云台北31日電）社交距離指引原則出爐，正陸續推出母親節檔期活動的百貨業者，也祭出美妝品預約戶外取貨的因應措施；在餐飲部分也以「跳桌帶位」拉大用餐距離、防疫隔板等防疫措施，盼能刺激買氣。

武漢肺炎（COVID-19）疫情蔓延，不少國家紛紛將「社交距離」列入防疫措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午表示，目前初步規劃，在非特定人場所，室外的社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺，如果特殊狀況無法達到，要戴口罩或使用隔板。

全球管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）公司日前也出具報告指出，實體零售可以從停留時間、人潮密集度與環境互動性三方向來降低顧客恐慌，消費者才有機會上門，提供企業應對疫情的建議。

各家百貨對於「社交距離」表態支持，不過正逢上半年度最重要的母親節檔期活動，以往消費者都會趁著檔期優惠，把保養品和化妝品一次補貨補齊，不過今年碰到疫情延燒，民眾幾乎宅在家，百貨業者也要想方設法做好防疫措施，加強商品力與服務，力拚達成與去年同期的業績。

以SOGO百貨為例，自4月1日起到5月10日，開始在戶外安排「beauty station」，讓對美妝品有需求的民眾，可以跟櫃員預約取貨時間，預計在台北忠孝館外一樓廣場實施。

此外，SOGO忠孝館位於B2的超市地板也貼上「相距1公尺等候線」字樣，提醒排隊民眾保持距離。

為了抵抗疫情影響，京站在母親節檔期期間，消費者觀看直播後線上填寫訂購，指定時間內至櫃上結帳購買，就有直播超值優惠價，讓消費者免排隊等候。新光三越今年則特別強化APP精選優惠、電子商務平台beauty STAGE，。

微風集團近期因應疫情，在微風信義和微風南山各館，部分高樓層餐廳像採用「跳桌帶位」方式，讓不同客人用餐時維持一定距離外，也有餐廳將部份桌椅減少50%，拉寬店內桌距，或是推出「外燴服務」，以滿足派對與居家宴客需求。

遠東百貨也表示，會比照政府規定辦理，在兼顧服務品質下，請專櫃同仁與消費者保持適度的距離，不僅會跟消費者宣導採取「自主梅花座」，美食街共用餐區也將陸續啟用防疫隔板。（編輯：林孟汝）1090331