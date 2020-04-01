三星擬停產LCD有利台廠 OLED競爭待觀察

（中央社記者潘智義台北1日電）三星顯示器宣布，韓國本土液晶面板（LCD Panel）廠將全面停產，專家說，將有助於專注LCD面板的台廠營運，但韓廠聚焦有機發光二極體（OLED）面板，對台廠的競爭壓力待觀察。

國際數據資訊公司（IDC）資深市場分析師陳建助分析，在武漢肺炎疫情蔓延前，韓國面板廠三星顯示器仍打算保留韓國本土的部分液晶面板產線；但疫情快速擴散，所以將自10月1日起，讓韓國本土的液晶面板廠全面停產，只剩下中國蘇州一個液晶面板廠。

陳建助指出，三星將專注主動有機發光二極體（AMOLED）、可摺疊式AMOLED面板，除既有的智慧手機OLED面板產線，也將跨入平板電腦、筆電等其他移動裝置領域；至於大尺寸的電視面板，也已規劃投入量子點電視面板生產。

他認為，即便韓廠讓出絕大部分的液晶面板市場，但OLED面板也有可能侵蝕液晶面板市場，所以台廠積極發展迷你發光二極體（Mini LED）背光源的液晶面板，或微發光二極體液晶面板，希望做到品質比擬OLED面板、但價格卻更便宜的市場訴求，即提高液晶面板的含金量。

他說，OLED面板成本高，在高溫、高溼等極端環境無法使用，也讓高階液晶面板有了存在的市場空間。

除三星顯示器公司外，韓國的樂金顯示器公司將自年底放棄韓國本土的液晶電視面板產能，專注白光OLED電視面板，但仍維持液晶面板在筆電、液晶顯示器（Monitor）領域的產線。另外，中國廣州的液晶面板廠也將持續運作。

因韓廠減產效應，液晶面板價格在今年第1季走揚，但因武漢肺炎疫情衝擊消費市場，第2季價格仍有待觀察。（編輯：張良知）1090401