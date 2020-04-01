上市公司去年營收衰退0.68% 獲利減9.01%

（中央社記者潘智義台北1日電）台灣證券交易所統計，上市公司去年總營收新台幣32兆7207億元，較前年衰退2251億元，減幅0.68%；去年總稅前淨利2兆3795億元，較前年衰退2357億元，減幅9.01%。

證交所說明，本國上市公司及外國第一上市公司，不含東貝1家未申報及太設、如興、東森、光麗-KY、勝悅-KY等5家經主管機關核准延期公告申報，去年度財務報告分別計本國上市公司862家、外國第一上市公司74家，在3月31日完成公告申報。

證交所指出，去年獲利成長產業主要為金融保險業、水泥工業及電腦及周邊設備業。金融保險業因淨利息收益、保費收入增加及匯率避險操作得宜，推升獲利；水泥工業因特定地區需求，及價格大幅成長增加獲利。

去年電腦及周邊設備業因產品組合調整，挹注成長動能及產能利用率提升，獲利表現較佳。

另外，獲利衰退產業主要為塑膠工業、半導體業及光電業，產業衰退主因美中貿易戰及全球景氣趨緩，塑膠工業另因油價走勢不利而影響獲利；光電業則因終端市場需求疲弱，及新產能開出導致供過於求，進而使價格下滑，衝擊獲利。（編輯：林興盟）1090401