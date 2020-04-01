疫情衝擊壽險業 4月利變保單最大降息潮來襲

（中央社記者劉姵呈台北1日電）歐美疫情大爆發，全球經濟陷入衰退，股債市劇烈震盪，壽險業為了反映市場利率及成本，4月起利變型保單出現史上最大的降息潮，台幣、美元保單分別跌破2%、3%，保戶荷包將大縮水。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情重挫金融市場，全球主要央行紛紛大動作降息，對利率極為敏感的壽險公司充滿極大挑戰，原本都在觀望對手降幅，最後終於「撐不住了」。

前6大壽險公司國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣人壽今天宣布，4月起將全面調降台外幣利變型壽險宣告利率，降幅更甚於去年4月。本次合計調整的台幣及美元保單超過上百張，其中，台幣保單宣告利率正式跌破2%防線，甚至少數還低於1%，比一年期定存利率約0.8%還低；另美元保單大多也跌破3%。

國泰人壽表示，台幣利變型保單調降6至15個基本點（1基本點等於0.01百分點），調整後宣告利率為0.57%至2%，出現跌破1%的情況；美元利變型保單則調降5個基本點，調整後為2.25%至3.4%，合計受影響現售及停售保單張數共達107張。

富邦人壽決議，台幣利變保單調降幅度約5至25個基本點，調整後宣告利率為1.05%至最高有2.25%；美元利變型保單調降幅度則有25至40個百分點，調整後為2.72%至最高3%。

南山人壽台幣利變保單調降幅度約25個基本點，調整後宣告利率為1.9%至2.05%；另美元保單宣告利率降幅最高約有50個基本點，調整後為2.85%至最高3%。合計受影響保單達160張。

新光人壽台幣利變保單調降幅度為8至45個基本點，宣告利率降到1.8%至2.05%；美元保單則調降調幅5至45個基本點，宣告利率來到2.9%至3.1%。

中國人壽也決議，台幣利變型保單調降6至15個基本點，宣告利率約在1.8%至2.25%；美元保單告利率則約落在2.9%至3.15%。合計受影響張數達188張。

台灣人壽台幣利變型保單最大調幅為52個基本點，最高仍有2.25%；美元保單則調降約74個基本點，最高仍有3.10%。合計受影響張數共有167張。

壽險公司主管坦言，受到疫情影響，重創全球金融市場，各國主要央行無不採取降息及積極的貨幣寬鬆政策，加上美國聯準會（Fed）也大動作降息6碼，並採取無限量寬鬆購債政策，考量美債殖利率將繼續維持低檔，若這次不調整，後續再遇到今年壽險業債券贖回潮，壽險公司經常性收益率（recurring yield）恐會下降，產生虧損。

此外，他表示，因利率持續走低，壽險公司也普遍預期台灣公債殖利率將維持歷史低檔，加上國外投資避險成本偏高，會影響資金運用預期報酬率，不利帳戶收益率維持，因此在台幣保單上也必須降息。

回顧2019年，利變型壽險宣告利率已多次調降，台幣保單從最高點2.98%，一路降至2.15%；美元保單也從最高4%，降至3.15%；今年4月受肺炎疫情影響，正式分別跌破2%、3%。

壽險公司主管表示，若以保單價值準備金100萬元來計算，宣告利率每調降一碼，將會減少2500元，視保戶購買的保單商品類型（一般型或保障型）有不同的降幅，預估荷包每年將縮水約1500元至5000元。（編輯：郭萍英）1090401