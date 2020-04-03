半導體廠3月19家買庫藏股 逾8成股價漲

（中央社記者張建中新竹3日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，股市震盪劇烈，企業紛紛實施庫藏股，捍衛股價，3月共有19家半導體廠決定買回庫藏股，其中，超過8成公司股價走揚。

據公開資訊觀測站資料統計，3月共有多達205家上市櫃公司決定實施庫藏股，數量規模為去年整年度79家的2.59倍。

其中，有19家為半導體廠，聯發科預計買回1.59萬張庫藏股，數量最多，強茂也計劃買回1萬張庫藏股，M31預計買回250張，數量最少。

虹冠電自3月12日實施庫藏股以來，股價下跌2.75%，揚智與宇瞻自實施庫藏股以來，股價也分別下跌0.78%及0.27%。

其餘16家半導體廠自實施庫藏股以來，股價同步走揚，比重高達84.2%，顯示實施庫藏股對捍衛股價具有不錯成效。

力旺預計自3月20日起買回1000張庫藏股，股價自新台幣159.5元，攀高至253.5元，大漲94元，漲幅最大，達58.93%。

鈺太預計自25日起買回1800張庫藏股，股價也自94.1元，彈升至133.5元，漲幅達41.87%；強茂與笙科實施庫藏股以來，股價也都漲逾2成，晶宏、聯發科、華東與逸昌股價漲逾1成。（編輯：趙蔚蘭）1090403