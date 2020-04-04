疫情升溫不能出國 國內旅遊平安險暴增

（中央社記者劉姵呈台北4日電）武漢肺炎疫情大流行，全球旅遊疫情升至第三級警告，壽險業者分析，向來以海外旅遊險為大宗的網路投保通路，第1季總投保件數較去年同期下降逾2至3成；不過，國內旅遊投保旅平險的比率卻暴增。

金融監督管理委員會統計，2019年整體保險業網路投保新契約保費收入達新台幣39.7億元、件數共312萬件，分別年增39.13%及45.87%，皆創歷史紀錄。其中，銷售最好的前2名的壽險公司，分別為國泰人壽及富邦人壽。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）蔓延全球，中央疫情指揮中心已宣布，全球旅遊疫情升至第三級警告，呼籲國人避免所有非必要出國旅遊，且旅行社暫停出團至4月底。

自年初疫情爆發3個月以來，網路投保業績第一名的國泰人壽內部觀察分析指出，第1季網路投保總投保件數，相較去年同期下降25%，主要在於農曆年後疫情擴散，國人逐漸減少出國旅遊機會，另因配合政府防疫政策，公司自主暫停推廣旅平險相關訊息，影響整體網路投保旅平險業績。

然而，防疫期間不能出國走走，反而帶動國內旅遊熱潮。富邦人壽統計，1月保戶網路投保國內旅平險件數占總件數比例約16%，2月農曆年後且受疫情影響，比例大幅提升至3成，且截至3月22日，更暴增至70%，連續2個月以倍數成長。

富邦壽分析，自家網路投保旅平險國外旅遊占總件數平均比例高達8成，不過，這次受疫情影響，民眾紛紛轉向國內旅遊，儘管整體仍是下滑，但民眾轉為國內觀光，稍微改變過去只重視海外旅平險保障的習慣。

儘管民眾網路投保旅遊相關保險多以海外旅遊為大宗，且在疫情發展尚未明朗化的情況下，可能會進一步影響整體業績量，不過，壽險業者發現，民眾宅在家使用網投其他功能的比率也相對提高。

國壽表示，觀察自家平台上網路投保會員仍會在線上查詢其他保單資訊，例如傷害險、小額終老保險等保障型商品，反而在旅平險整體業績重挫時期仍逆勢維持成長。

此外，富邦壽觀察到，網路投保網站用戶最常使用網路投保的「保費試算功能」，主要是因為可透過清楚的試算結果了解保費與保障項目，另外，網路投保保戶多選擇以刷卡方式支付保費，富邦壽發現，在支付前民眾都會先了解相關刷卡優惠及其他熱門行銷活動，以利熟悉線上支付等行為模式。

壽險公司主管認為，疫情升溫打壞原本民眾出國的計畫，但壽險公司大多已建置多元、完整的數位服務管道，因此民眾使用網路投保其他功能的比率也會提高。

另外，國內旅遊風險仍高，且目前正值清明連假，部分觀光景點湧入大量人潮，為防範旅行中可能發生的突發事件，民眾投保國內旅遊旅平險的意識逐漸提高。（編輯：郭萍英）1090404