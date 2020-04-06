證交所10日辦2場KY公司線上法說會

（中央社記者潘智義台北6日電）雖然武漢肺炎疫情蔓延，但證交所為提高上市公司能見度，仍舉辦線上法說會，除今天登場以外資機構為主的台灣投資說明會，將在10日舉辦2場「第一上市公司線上財務業務說明會」。

為搭建台灣優質企業與國際機構投資人溝通橋樑，台灣證券交易所與寬量國際財務顧問公司、群益金鼎證券，自今天起至10日舉辦Taiwan CEO Week On Air線上台灣投資說明會，邀請33家上市櫃公司執行長與會。

33家上市櫃公司包括台泥、國泰金、新光金、泰碩、穩懋、中裕等知名企業。

除提供國際投資機構的法說會之外，證交所也持續安排國內投資人的法說會，10日登場的捷敏-KY為封IC裝測試廠，屬於MOSFET（金屬氧化物半導體場效電晶體）族群；導光板廠茂林-KY為蘋概股，除電視、液晶顯示器、筆電背光模組所需導光板，也提供蘋果筆電發光鍵盤所用導光板。

茂林光電科技開曼公司（茂林-KY) 日前表示，體恤員工因配合公司防疫，及對工作所做努力，在3月薪資中為每位同仁加發3600元防疫津貼。希望減少外出頻率，同時多出來在家時間，可以多陪伴家人小孩，並鼓勵同仁趁這段時間多看書，培養閱讀習慣，持續成長。

證交所說，辦理第一上市公司財務業務說明會目的是提供上市公司與投資人溝通平台，使投資人了解第一上市公司營運績效，會中將由公司代表以線上直播方式向投資大眾與機構法人說明財務業務，及對未來前景的看法。（編輯：林孟汝）1090406