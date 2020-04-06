亞太電聲援台灣大 指頻寬不等於速度

（中央社記者江明晏台北6日電）台灣將在今年正式開台5G，亞太電信總經理黃南仁首談「頻寬」數字背後意義，強調頻寬不等於速度，聲援台灣大總經理林之晨看法，兩家業者「同一陣線」也讓市場聯想未來5G合作空間。

5G競標今年2月正式落幕，競爭激烈導致標金失控，電信三雄的中華電信、遠傳電信、台灣大哥大分別在黃金頻段3.5GHz搶下90MHz、80MHz、60MHz，亞太電信則退出該頻段。

針對取得頻寬大小，遠傳和台灣大電信高層先前數度交鋒，遠傳總經理井琪曾說，「電信三雄會變兩雄」，林之晨先前直言「頻寬不等於速度」，黃南仁今天出面喊話相同論點，等同聲援林之晨，而兩家業者「同一陣線」，再度讓市場聯想未來兩者在4G租借網路的合作，將延續至5G。

黃南仁今天發布新聞稿，以資深電信人經驗分享論點，探討頻寬數字背後的意涵。他表示，5G商轉時，消費者考慮升級5G的因素，應該是希望享有穩定的「網路涵蓋」更勝於「高速傳輸率」。以目前台灣所標出的5G頻段屬中高頻，穿透力差，需更多的基站數量來補足涵蓋。在5G初期，若標得大頻寬，而基站數和密度不足，那麼想像中5G的極速體驗，恐怕是空談。

他進一步說，頻譜是通訊技術應用的重要基礎，而「頻寬」是指能使用該頻譜的最大頻帶寬度，頻寬越大，理論上資料傳輸率愈快，但這並非唯一要件，業者基地台數量、基站布點位置、基地台建設策略、單一基地台使用人數、終端設備規格等眾多變數的組合才是影響上網品質、用戶體驗的關鍵。

他指出，頻譜是基礎，有了材料，後續是需要精心規劃、布建和優化，如何架設網路更為重要。由於5G頻譜的穿透力較差，訊號隨距離遞減，需建置更多基地台、布建點位要更密集，並依據當地環境進行規劃設計，才是正確的建構方向。

他並說，本次5G釋照後，未來2年政府也會再釋出頻譜，電信業者更應積蓄能量，思考未來長期發展的通訊業務，隨著各階段的發展和用戶所需頻寬容量大小，再逐年擴充與更新設備的軟、硬體；而在5G初期，除了以合理且可以產生最大效益的資金比例取得適當足夠的頻譜外，更需要編列充裕的預算，提高網路涵蓋，進行網路優化，以提供最佳的用戶體驗，於中期繼續爭取性價比更好的頻譜，才是上策。

黃南仁也強調，共頻共網已成國際趨勢，有效利用資源，減少重複投資，才能降低5G網路建設成本，站台與天線數量的減少，也可以降低電力耗費解除民眾對電磁波影響健康的疑慮，對國家、社會還是雙方合作業者而言，都是多贏局面。（編輯：張均懋）1090406