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華航班機9人武漢肺炎確診 指揮中心公布座位
首頁 / 證券

武漢肺炎重災國現疫情緩和跡象 亞股收紅

最新更新：2020/04/06 20:37

（中央社香港6日綜合外電報導）由於部分武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情重災國的死亡病例增速減緩，提振抗疫希望，亞洲股市今天多收紅。

法新社報導，武漢肺炎持續橫掃全世界並奪走人命，至今全球確診已逾125萬例，近7萬人死亡。但歐洲傳出死亡人數增速放緩的消息，令股市大為振奮。

義大利回報的單日死亡人數來到兩週內最少，西班牙官員也說死亡人數連3天下滑，法國通報的單日死亡人數亦為一週新低。

與此同時，南韓的新增確診病例已降至6週來最少，澳洲新增病例也持續降低。美國總統川普稱美國出現疫情穩定跡象，不過美國確診數已超過33萬5000例，高居各國之首。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師史垂克蘭（Tapas Strickland）表示：「市場現在會把焦點轉向解除封鎖之道，關注可把限制措施解除到哪種程度，才不會有引爆第2波感染潮的風險。」

史帝弗尼可拉斯公司（Stifel Nicolaus & Co.）首席經濟學家皮耶格薩（Lindsey Piegza）則告訴彭博電視（Bloomberg TV），她抱持希望這波危機能被控制下來，美國經濟「4月底、5月初前」可能就會有起色。

東京、雪梨、馬尼拉、雅加達股市今天收漲逾4%。

首爾股市上揚3.85%，新加坡股市漲3.4%，香港股市走揚2.21%，台北股市上漲1.61%。上海股市今天休市。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1090406

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