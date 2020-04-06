開發金祭最嚴防疫手段 員工惡意欺瞞不排除解僱

（中央社記者劉姵呈、蘇思云台北6日電）清明連假後，多家金控業者啟動旅遊史調查與規劃異地辦公。開發金更新作法，祭出「最嚴格防疫手段」，如果員工不配合防疫、恣意外出，並惡意欺瞞，不排除終止勞動契約。

台灣在今年1月下旬開始爆發武漢肺炎（COVID-19）疫情，多家金融業陸續實施異地辦公措施，分散部門人力，避免群聚感染。疫情指揮中心今天也宣布，民眾如果在清明連假出遊，曾到訪人潮擁擠處，希望可以自主健康管理14天，建議各機關開始規劃彈性上班與異地辦公。

開發金控今天宣布，為了配合政府防疫，將執行金融業最嚴格措施。員工必須主動向主管報告相關行程，如果沒有主動申請，逕至公司上班者，一經發現將給予懲處。

開發金的聲明也提到，居家辦公的工作時間與出勤，跟辦公室上班相同。員工居家辦公期間每天要填寫日誌呈報主管，必須遵守防疫規定，工作時間內沒有必要不准外出，非工作時間外出，需要全程配戴口罩。

開發金更表示，防疫期間的緊急規定是為了確保全體員工健康與營運不中斷，若有員工恣意外出不配合，或是蓄意欺暪，將給予懲處，情節重大者，不排除終止勞動契約。因而感染新冠肺炎，影響公司營運或聲譽，情節重大者，開發金將追究法律責任。

元大金控晚間宣布，於清明連假前即要求全體員工於假期結束後至4月17日上班期間，須全程配戴口罩並加強社交距離注意事項宣導，避免非必要群聚用餐；連假期間曾到國家級警報11個景點或人潮聚集處者「加強自主管理」，子公司視實際狀況及需要，實施居家辦公。

永豐金控也表示，針對曾去過國家級警報11個景點員工，已要求自主健康管理，務必戴口罩上班，並勤洗手、定時量測體溫、保持社交距離。

玉山金控進行全行調查完並表示，若出現感冒、發燒、咳嗽、腹瀉、嗅味覺喪失或其他不適狀況，將配合政策，讓員工視情形在家休息或居家辦公。另外，針對曾前往景點但未出現相關症狀員工，也要求落實自主健康管理，包含上班期間全程配戴口罩、避免長時間交談、不與其他人共同用餐等。

政府發出國家警告旅遊地區，11個熱門風景區包括屏東縣南州鄉以南（包括墾丁觀光景點）、阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫、湖境度假會館、高雄興達港、旗山老街以及雲林北港朝天宮。（編輯：楊凱翔）1090406