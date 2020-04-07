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美股道瓊飆漲1627點 法人：台股蓄勢戰萬點

最新更新：2020/04/07 07:54

（中央社記者張建中台北7日電）美股道瓊指數飆漲1627點，3大指數漲幅都超過7%，法人看好應有助台股表現，預期將蓄勢反攻10000點大關。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續蔓延，但紐約州等嚴重疫區新增確診病例出現穩定跡象，美股開高走高，道瓊工業指數收漲1627.46點，漲幅7.73%。

標準普爾500指數漲175.03點，漲幅7.03%；那斯達克指數漲540.15點，漲幅7.33%。費城半導體指數大漲10.38%。台積電美國存託憑證（ADR）漲6.2%。

國內外產業訊息方面，鴻海3月營收新台幣3476.54億元，月增59.87%；第1季營收9296.8億元，季減46%，年減12%。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科與記憶體模組廠威剛3月業績同步攀高，南亞科3月營收達53.56億元，月增17.37%，並創16個月新高。威剛3月營收28.57億元，月增16.82%，為19個月新高。

受惠於資料中心訂單持續暢旺，加上由於武漢肺炎疫情蔓延，市調機構集邦科技調查指出，傳統品牌廠為避免供應鏈斷料，提前備貨，第2季伺服器出貨可望持續成長。（編輯：黃國倫）1090407

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