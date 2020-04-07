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武漢明日解封 專家：無症狀感染者還有1至2萬
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MIC：疫情干擾歐美通訊訂單 陸5G升級未減

最新更新：2020/04/07 11:57

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）武漢肺炎疫情蔓延全球，資策會MIC指出，歐美疫情嚴峻，電信業者與通訊品牌商訂單能見度降低，但中國大陸疫情趨緩，第2季有機會出現5G升級潮，帶動中國大陸在全球5G手機出貨排名。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延全球，觀察疫情對全球通訊產業影響，資策會產業情報研究所（MIC）分析代工廠指出，中國大陸的資通訊（ICT）製造，3月中旬以後已接近完全復工，各家代工廠商正全力追趕多數來自去年第4季承接的訂單。

今年第1季因缺料與缺工，多數廠商營收受到衝擊，MIC預期第2季在趕工下將獲得回補。但歐洲與北美地區疫情持續嚴峻，來自電信業者與品牌商訂單能見度將大幅降低，對於下半年交付中國大陸多家代工業者訂單總量或交貨時程，將充滿不確定性。

觀察5G通訊系統設備，MIC分析，5G基礎設施端在歐美國家5G頻譜標售延期、工人出勤限制等因素下，資本支出趨向保守，至少今年上半年，全球5G市場動能將集中在中國大陸等少數國家。

同樣狀況也將出現在5G手機與終端裝置。MIC指出，中國大陸疫情趨緩，第2季將有機會出現5G升級潮，刺激5G產品出貨，當地多家品牌商除消化第1季庫存壓力並開出新訂單外，並可藉本國市場的5G熱度，搶占全球5G手機出貨排名的前段班。

不過MIC指出，疫情慘重的歐美國家對中國大陸多有隱匿疫情的認知，包括華為（Huawei）在內的多家中國大陸網通業者，是否因此遭受更多國家的抵制，下半年將更明朗。（編輯：張均懋）1090407

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