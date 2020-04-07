不畏疫情 日本吐司品牌登台展店

（中央社記者江明晏台北7日電）疫情衝擊餐飲業之際，日本生吐司品牌仍登台拓展海外首店，由拾楀餐飲代理引進，執行長曾柏憲表示，目前主攻外帶客群，認為疫情影響有限，目標5年在台拓展15到20店。

和興餐飲集團執行長曾柏憲繼引進新加坡珍寶餐飲集團（JUMBO Group）旗下「珍寶海鮮」、「黃亞細肉骨茶」登台後，近期再透過拾楀餐飲引進日本生吐司品牌「嵜 SAKImoto bakery」，這也是該品牌首度拓展海外據點。

然而，在疫情衝擊餐飲業之際開新品牌，勢必得有應對之策，曾柏憲表示，原先預計在3月初開幕，因事前籌備工作而延後開店，倒不是疫情因素；落腳台北信義區的首店採前店後廠搭配咖啡廳的模式，主攻外帶客群，認為疫情影響相對有限，單月業績目標新台幣300萬元。

曾柏憲表示，該品牌在2017年第4季才創立，在日本已有16間店，有不少「純外帶」店，拾楀餐飲取得台灣區總代理權，可採直營、品牌合作、加盟等多元發展模式，目標5年在台開到15到20間。

在原料供應方面，他表示，由於9成原料自日本進口，已事先準備幾個貨櫃，目前供應狀況無虞。

觀察整體餐飲業市場，曾柏憲表示，一般來說餐飲業者業績下滑2成都是相對好，大降5、6成都還算是正常，旗下「珍寶海鮮」、「黃亞細肉骨茶」業績平均減少5成，但他認為，這反而是做員工內部訓練很好的時機，「反正都要賠錢，不如在賠錢過程中，讓人才學到最多，長期投資站穩台灣市場的本錢」。

曾柏憲盤點，旗下品牌2家「珍寶海鮮」、4家「黃亞細肉骨茶」、1家「嵜」共有近200名員工，現階段均由資方咬牙撐住，不裁員、不減薪、也不放無薪假，但高層已針對疫情各種狀況沙盤推演。

不少餐飲業積極拓展外送市場，但他認為，外送加價銷售對台灣消費者的接受度不高，加上「嵜」門店租金成本就高，目前暫時不規劃，而異業合作方面已在著手規劃，不排除和交通運輸系統或飯店業合作。（編輯：趙蔚蘭）1090407