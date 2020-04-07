華碩獲26項德國紅點設計獎 創歷年新高

（中央社記者吳家豪台北7日電）德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）主辦單位公布2020最新得獎名單，電腦品牌廠華碩在全球60個參賽國家、6500件作品中，共榮獲26項產品設計獎，創歷年新高。

華碩設計長楊明晉表示，華碩今年再次刷新歷年來獲獎紀錄，不僅為品牌及內部團隊樹立全新里程，也象徵品牌精神及以用戶為出發點的設計思維備受國際肯定，未來華碩將持續打造更多內外兼具的產品與應用。

此次華碩獲獎產品包括近期在台上市的ASUS ExpertBook B9450、為內容創作者打造的ASUS ProArt StudioBook系列等12款筆記型電腦；ASUS S340、ASUS ProArt Station D940等2款桌上型電腦；今年初於美國消費性電子展（CES）首次亮相的14吋超薄電競筆電ROG Zephyrus G14等4款電競筆電。

其他獲獎產品包括ASUS PRIME X299 Edition 30等4款電競主機板、ASUS TUF Gaming VG1系列電競螢幕、ROG Z11 ITX電競機殼，以及ROG Strix Go 2.4電競耳麥、ROG Chakram電競滑鼠等週邊產品。（編輯：楊玫寧）1090407