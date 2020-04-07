旅遊業批紓困規範擾民 經部：認定標準比SARS寬

（中央社記者蔡芃敏台北7日電）武漢肺炎疫情延燒，經濟部祭出紓困方案。不過，旅遊業者批評規範多、十分擾民。經濟部回應，疫情對產業影響程度不一，要協助真正受影響產業，且已經較SARS時放寬認定標準。

武漢肺炎疫情蔓延，波及產業層面擴大，政府祭出紓困方案，規模達新台幣1.05兆元，要助企業度過難關。不過，前民進黨立委、永恆旅行社執行長謝欣霓臉書貼文批評經濟部紓困方案規範擾民。

她說，雖然公司沒有融資需求。不過，企業若要申請經濟部紓困方案，必須符合連2月營業額減少15%。但以觀光業來看，從出入境人數就可推估營業額不僅減少15%，認為經濟部規範是擾民。反觀交通部紓困方案，就不會如此刁難業者。

經濟部中小企業處長何晉滄回應，紓困方案是參考嚴重急性呼吸道症候群（SARS）紓困方案，SARS時期企業需連續2月營業額減少30%，這次已經放寬標準。由於疫情對產業影響程度不一，像是電商業者業績反而逆勢成長，因此，經部才訂定相關標準，要協助真正受影響產業。

他說，部分中小型企業或許無法提供相關財報，若有需求者，經濟部也有顧問可以協助企業。

謝欣霓也提到，信保基金為紓困中小企業所承擔的利息補貼，期限半年，補貼金額5萬5000元為限。但業者不得裁員也不能減薪，若以業者角度，究竟是接受政府紓困比較划算，還是企業瘦身划算？

何晉滄表示，政府祭出利息補貼，也希望企業可以與勞工一同共體時艱，因而訂定相關規範。由於疫情持續蔓延，政府也滾動檢討紓困方案，相關部會已祭出2.0方案。

創新旅行社董事長李奇嶽則建議，針對小型企業或是微型企業，若公司合法經營並無欠稅紀錄，政府可以放寬審查資格，提供企業低額、約100萬元貸款，讓企業度過疫情難關。（編輯：楊凱翔）1090407