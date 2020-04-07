央行神操盤 疫情升溫3月外匯存底仍續創新高

（中央社記者潘姿羽台北7日電）中央銀行今天公布3月外匯存底，儘管外資爆量匯出，但因國內廠商拋匯、新台幣抗跌、台灣基本面穩健等因素，加上央行「神操盤」，3月外匯存底不畏疫情、逆勢上揚，增至4803.85億美元，續創歷史新高。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情3月升溫，對經濟衝擊擴大，外資上演大逃殺，據金管會公布的3月外資匯出入情況，外資3月淨匯出達103.89億美元，換算新台幣逾3000億元，匯出金額創下單月歷史新高。

不過雖然外資大舉出逃，並未發生新台幣驟跌、外匯存底下降的情況，央行今天公布3月底外匯存底金額為4803.85億美元，較上月底增加7.05億美元。

受到3月台股重挫影響，3月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計3505億美元，約當外匯存底占比從上月的88%驟跌至73%。

央行外匯局局長顏輝煌說明，儘管3月疫情持續延燒，新台幣逆勢升值0.25%，除了國內廠商拋匯，過去一年壽險公司透過投信購買債券ETF，如今債券收益率下跌、陸續匯回資本利得，也帶給新台幣支撐力道。

此外，顏輝煌也說，3月外匯存底增加，主要來自外匯存底投資運用收益，不過部分被英鎊等貨幣貶值折計美元後的金額減少所抵銷。

媒體好奇詢問，央行為何操盤績效如此好，外匯存底能夠持續增加，顏輝煌表示，投資績效最好是孳息收入，雖然報導指出歐洲很多金融機構不派息，但央行買美國公債、MBS（不動產抵押貸款證券），沒有這個問題。

相較之下，韓國外匯存底月減90億美元，創下2008年11月以來單月最大減幅。

「韓國確實基本面真的不好，碰到危機的時候，外資跑第一」，顏輝煌表示，外資不只買股票，買韓國債券也很多，今年1月底，外資買股票債券約當韓國外匯存底高達149%。

也因此，當外資大出逃，韓元便隨之重貶，顏輝煌指出，韓國外匯存底之所以大減，就是因為他們央行動用外匯存底阻止韓元貶值所致；相較之下，台灣很健全，沒有流動性問題。（編輯：鄭雪文）1090407