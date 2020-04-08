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專題／中國武漢解封民眾仍憂疫情 恐懼猜疑將成世代記憶
首頁 / 證券

欣興受惠5G需求 日系外資維持買進評等

最新更新：2020/04/08 10:24

（中央社記者吳家豪台北8日電）日系外資看好PCB暨IC載板廠欣興將受惠於高效能運算、5G網路部署、5G裝置等需求， 有助抵銷智慧型手機市場波動的影響，維持買進投資評等與目標價45.7元。

欣興股價今天開高0.5元，盤中高點來到34.2元、漲幅約3.17%，成交量超過2.88萬張。

日系外資發布研究報告表示，欣興認為IC載板事業產能利用率將在今年第1季和第2季維持高檔，但高密度連接板（HDI）、印刷電路板（PCB）及軟性印刷電路板（FPC）部門第1季受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，預期第2季將回溫。

日系外資指出，目前欣興各事業的訂單需求仍穩健，但因疫情衝擊終端需求，未來1到2個月後的訂單能見度不佳，僅ABF載板需求可看到9月。

根據日系外資觀察，高階記憶體與物聯網產品應用興起，促使近期欣興BT載板需求上升，有助抵銷智慧型手機市場波動的影響；欣興的天線封裝載板則預計今年開始小量出貨，可能明年進入量產。考量高效能運算、5G網路部署、5G裝置等需求強勁，維持欣興「買進」評等與目標價45.7元。（編輯：郭無患）1090408

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