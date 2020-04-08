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首頁 / 證券

寶雅富邦媒受惠防疫 掀百貨股王爭奪戰

最新更新：2020/04/08 13:06

（中央社記者江明晏台北8日電）疫情衝擊消費產業，但線上通路與民生消費品通路表現搶眼，寶雅、富邦媒雙雙受惠防疫概念，近期股價也上演百貨股王爭奪戰。

2月零售及餐飲消費受季節性及疫情影響明顯轉弱，整體消費產業展望平淡，但通路表現存在巨大差異，線上電商、民生消費品通路包含超市、量販都有搶眼的年增率表現，百貨及餐飲則表現疲弱。

投顧表示，疫情將加速線上通路取代線下通路，但對民生消費品影響有限，看好富邦媒及寶雅，均給予「買進」評等。

長期居於百貨股王的寶雅近期地位受到挑戰，由於富邦媒漲勢強勁凌厲，6日、7日均超車寶雅股價，奪下百貨股王寶座，但寶雅今天又彈升，重回寶座，雙方陷入拉鋸。

近期寶雅股價震盪，今天小漲逾1%，至430元，已較3月中旬396元低點谷底翻揚，但距離2月中旬545元的高點，還有逾2成的落差。

富邦媒近期股價節節高升，今天來到419.5元，上漲2.5%，4月6日、7日盤中股價分別觸及440元、421元的歷史高點，連續2日超越寶雅，近3個月股價漲幅逾40%。

針對富邦媒，投顧認為，在疫情影響下，可望加速線下轉線上趨勢，以及帶動獲利展望向上，特別是非3C品類的成長，但防疫相關的產品毛利較低。

至於寶雅，投顧認為，在主要競爭同業美華泰宣布退出市場後，寶雅市場地位強化，競爭降低將使市場趨於健康，2月營收14億元，月減14%，年增8.8%優於預期，主要受惠於防疫需求、保暖類商品以及新展店的貢獻。（編輯：趙蔚蘭）1090408

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