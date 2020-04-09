事欣科3月營收月增6% 擬調配產能因應疫情

（中央社記者吳家豪台北9日電）工業電腦廠事欣科公布2020年3月合併營收新台幣5.81億元，月增6%，今年營收連續3個月走高，但3月營收年減13%。在疫情干擾下，事欣科將調配全球產能及庫存因應。

累計今年前3月事欣科合併營收達15.97億元，年減8%，隨近期全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情逐漸獲得控制，事欣科看好營運可望在旺季挹注下，步入健康成長。

事欣科表示，第2、3季進入專案出貨旺季，儘管有歐美疫情干擾，仍盡力讓專案訂單照原計畫出貨，並針對即時疫情變化調配全球產能及庫存，將疫情影響降至最低。

事欣科位於美國及墨西哥廠區配合政府防疫政策，已實施各項防疫措施，包括員工及訪客自主健康管理、員工用餐管制、廠區進行全面消毒、強化防疫知識宣導等。

針對美國總統川普宣導美國民眾戴口罩防疫，事欣科已緊急調配數千醫療用口罩供員工防疫使用，有助公司正常營運。

展望後勢，事欣科指出，由於第2季眾多美國公司在防疫需求下，營運趨緩，事欣科預期會有出貨遞延的狀況，預計5月初應該會改善。

事欣科現有出貨領域例如博弈、航太、醫療、國防等事業群專案持續穩健貢獻營收，旗下子公司恩德及總格在自動化領域的互補關係，也將挹注事欣科營運表現。（編輯：郭無患）1090409