欣興載板售價營收看增 美系外資重申加碼評等

（中央社記者吳家豪台北9日電）PCB暨IC載板廠欣興今年第1季營收優於預期，美系外資認為載板新產品及市場供給吃緊，有利於欣興提升載板售價與營收，重申加碼投資評等和目標價60元。

欣興股價今天開高，盤中高點達35.85元、漲幅約5.4%，成交量逾4.14萬張。

美系外資發布研究報告分析，欣興3月營收達新台幣75.3億元，月增21%，年增26%，部分原因是高密度連接板（HDI）出貨從2月遞延，加上載板、印刷電路板（PCB）、軟性印刷電路板（FPC）等其他產品也有不錯成長；推估欣興今年第1季載板營收占比約50%，優於前幾年略高於40%的水準。

展望第2季，美系外資認為欣興HDI業務將受到美國智慧型手機備貨量減少的影響，HDI營收恐季減8%至9%，低於先前推估的季增3%。不過，非手持裝置相關應用需求有望帶動欣興的PCB、FPC產能利用率明顯上升，且載板產品營收與獲利率將持續受惠於較有利的定價和強勁需求，推估欣興今年第2季整體營收將季增2%。

美系外資估算，欣興2020年HDI營收將年減中個位數百分比（約4%至6%），由於HDI平均售價較高，意味著欣興今年手持裝置產品出貨將成長兩位數百分比（10%以上）。為反映載板產品表現優於預期，外資將欣興2020年、2021年每股盈餘預估值皆調高3%至3.62元、5.85元，重申「加碼」評等與目標價60元。（編輯：趙蔚蘭）1090409