更多編輯台推薦新聞：
影片／譚德塞指台灣人身攻擊 旅英台生公開信要求道歉
國際

影片／譚德塞指台灣人身攻擊 旅英台生公開信要求道歉

北極臭氧層出現空前破洞 與疫情導致空汙少無關
科技

北極臭氧層出現空前破洞 與疫情導致空汙少無關

疫情持續多久 比爾蓋茲預測2021秋季結束
國際

疫情持續多久 比爾蓋茲預測2021秋季結束

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價
兩岸

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

智伸科擬13日完成併購旭申 4月編入營收獲利

最新更新：2020/04/09 19:28

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）汽車動力與安全零組件廠智伸科預計13日完成併購旭申國際換股計畫，4月起編入合併營收及獲利，智伸科表示按照國際財務報告準則（IFRS）規定，上半年合併報表也將同步追溯旭申第1季營收和獲利。

觀察現金流，智伸科指出，去年來自營運淨現金流量較2018年明顯增加38.16%達到8.69億元，扣除預計配發現金流出後，帳上現金與約當現金約19.99億元。

觀察武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，智伸科指出疫情目前造成全球主要品牌車廠陸續傳出停工因應，市場短期出現供給與需求停滯的真空情況，對整體汽車產業鏈帶來營運挑戰。

對上半年營運展望，智伸科仍持審慎樂觀態度，智伸科指出未接獲通知取消請求，電子、醫療客戶持續與智伸科研議增加量產出貨，智伸科整體營運受疫情衝擊相當有限。

智伸科3月自結合併營收新台幣3.69億元，智伸科指出3月旗下中國大陸嘉善廠與東莞廠兩大生產基地復工率恢復正常，遞延訂單帶動整體產能稼動率逐步提升，帶動單月營收較2月成長41.97%，累計今年第1季合併營收9.81億元，較去年同期減少11.81%。（編輯：楊凱翔）1090409

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報