智伸科擬13日完成併購旭申 4月編入營收獲利

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）汽車動力與安全零組件廠智伸科預計13日完成併購旭申國際換股計畫，4月起編入合併營收及獲利，智伸科表示按照國際財務報告準則（IFRS）規定，上半年合併報表也將同步追溯旭申第1季營收和獲利。

觀察現金流，智伸科指出，去年來自營運淨現金流量較2018年明顯增加38.16%達到8.69億元，扣除預計配發現金流出後，帳上現金與約當現金約19.99億元。

觀察武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，智伸科指出疫情目前造成全球主要品牌車廠陸續傳出停工因應，市場短期出現供給與需求停滯的真空情況，對整體汽車產業鏈帶來營運挑戰。

對上半年營運展望，智伸科仍持審慎樂觀態度，智伸科指出未接獲通知取消請求，電子、醫療客戶持續與智伸科研議增加量產出貨，智伸科整體營運受疫情衝擊相當有限。

智伸科3月自結合併營收新台幣3.69億元，智伸科指出3月旗下中國大陸嘉善廠與東莞廠兩大生產基地復工率恢復正常，遞延訂單帶動整體產能稼動率逐步提升，帶動單月營收較2月成長41.97%，累計今年第1季合併營收9.81億元，較去年同期減少11.81%。（編輯：楊凱翔）1090409