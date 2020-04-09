開發金延後併購中壽 金管會將按季緊盯進度

（中央社記者劉姵呈台北9日電）開發金獲准延後併購中國人壽，改為在這屆董事任期屆滿前完成，但金管會今天表示，將按季緊盯併購方案、籌資進度，2年後不能再出現併不成的結果。

開發金控2017年8月獲准投資中壽，持股約25.33%，且在2017年9月13日公開收購取得34.82%持股，原定規劃在今年3月13日要持股達100%。不過，今年1月中卻因故申請延長併購計劃。

金融監督管理委員會銀行局副局長莊琇媛今天表示，銀行局在4月7日正式函覆開發金，同意延長投資中壽至本屆董事會任期結束；原本開發金申請延長3年，但銀行局認為應由這屆董事完成。

換句話說，金管會要求，開發金必須在2022年6月13日前完成100%併購中壽的計劃。

莊琇媛表示，銀行局會同意開發金延長併購中壽，主要是因為此案為合意併購，且考慮到開發金對中壽已有實質控制力，再加上市場因素、兩家公司的股東權益、發展及金控綜效等，才同意開發金在有具體規劃、董事會強化督導及讓金管會充份了解等前提下延長併購。

莊琇媛表示，開發金必須儘速規劃併購中壽的方式，例如現金收購、換股或其他方案，並要先報董事會通過，才能逐步執行。

她也強調，開發金日後必須按季向董事會報告併購進度，銀行局也將按季審閱董事會紀錄，同時，開發金每半年也要向銀行局報告併購進度，不能再出現2年後併購不成功的結果。（編輯：鄭雪文）1090409