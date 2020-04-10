幫助民眾了解新規定 都更手冊全面上線

（中央社記者蘇思云台北10日電）內政部營建署表示，都市更新手冊都已經在網站上線，希望民眾「第一次都更就上手」，各界也能實際了解都更相關規定，並讓其他政府機關知道，公辦都更應注意事項。

內政部營建署今天發布新聞稿表示，為了讓更多民眾與廠商了解自辦或參與都更的方式，在3月26日已經在營建署都市更新入口網提供新版都市更新手冊，供各界下載，了解都市更新條例修正後的相關規定。

營建署表示，都市更新條例與12項子法已經在去年完成修正發布，為了幫助各界快速了解都市更新條例修正後的規定，以利個案實務操作，邀集相關政府機關與公會團體召開13次研商會議，修訂完成「都市更新作業手冊」、「政府主導都市更新推動原則及推動手冊」及「政府主導都市更新公開評選作業原則及公開評選作業手冊」。

營建署指出，手冊依照都市更新推動方式，分成民間辦理與政府主導都更2類。

其中，「都市更新作業手冊」以民間辦理都更內容為主，修正版新增資訊揭露專章，公聽會與聽證等作業方式、依都市更新地區類型研擬作業流程、整併劃定更新地區及訂定更新計畫書圖內容、增修都市更新會會務運作及解散清算作業程序，以及各項執行都市更新作業程序的相關文件範本等內容。

至於政府主導都更內容，主要在「政府主導都市更新推動原則及推動手冊」及「政府主導都市更新公開評選作業原則及公開評選作業手冊」中。包含政府機關辦理政府主導都市更新案的前置作業項目、公開評選申請及審核程序異議及申訴審議的作業程序，並檢附相關範例與文件範本等資料。（編輯：林孟汝）1090410