立委建議退還企業留抵營業稅額紓困 財長允研議

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）武漢肺炎衝擊產業，立委表示，為增加企業可用現金，建議將受疫情衝擊企業留抵的營業稅進項稅額，先還給業者做運用。財政部長蘇建榮表示，行政上可行，允諾將研議。

立法院財委會今天審查所得稅法第4條及第17條條文修正草案及海關進口稅則部分稅則修正草案，財政部長蘇建榮受邀備詢。

民眾黨立委蔡壁如表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情不知會持續多久，對整體產業、金融衝擊時間未知，企業正努力維持營運，為協助紓困，建議將業者留抵的營業稅先還給業者，增加企業可使用現金，或考慮停止課徵或緩課5%未分配盈餘稅，企業如果去年賺錢，今年就有更多現金可用。

蘇建榮回應，有開立統一發票的業者，營業稅計算採「進銷扣抵」，進貨規模大於銷售規模時，營業稅進項稅額會大於銷項稅額，多出沒有扣抵的進項稅額，可以留起來扣抵未來稅額；若把留抵的進項稅額先還給業者，可以增加企業手中現金，以支應營運需求，這在行政措施上也可做到，承諾會進行研議。

在未分配盈餘稅部分，蘇建榮表示，今年5月要申報的是2018年的未分配盈餘，2019年的未分配盈餘稅則是明年才會申報；現行紓困措施中，就有延期繳稅機制，企業可申請最長延期1年或分3年（36期）繳納，實務上國稅局會儘量從寬認定。

按稅法規定，公司在進貨時會取得供應商開立的發票，發票金額中內含5%營業稅，稱為「進項稅額」；公司銷售貨物時，也會開立發票給銷售對象，此時開出的發票之中也含有5%營業稅，稱為「銷項稅額」。

企業在計算應納營業稅額時，可「進銷互抵」，於銷項稅額中扣抵進項稅額，僅就互抵後的餘額報繳營業稅。當生意不好，進貨大於銷貨，進銷互抵後，多出未使用的進項稅額，可於後續申報各期營業稅申報時，留抵各期營業稅應納稅額，直至無留抵稅額為止。（編輯：林孟汝）1090413