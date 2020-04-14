東台陸蘇州東昱復工近9成 PCB設備接單回溫

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）工具機大廠東台子公司中國蘇州東昱精機4月初復工進度已近9成。隨著中國復工復廠推進，PCB設備3月接單有回溫跡象。

觀察武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，東台指出，除了中國與歐美客戶延期交機外，來自東南亞客戶轉單及東北亞客戶的特殊功能機台需求，不受影響。

根據公開觀測資料，東台集團位於中國蘇州東昱精機公司，主要製造聯動數位控制機床和數位控制系統。東台指出，子公司蘇州東昱按照當地政府規定，4月初復工進度已近9成。

此外隨著中國復工復廠的推進，東台PCB設備3月接單有回溫跡象。

另外東台13日發布重訊表示，中國商務部13日指出，鑒於被調查產品未對中國大陸產業造成實質損害，調查機關決定自公告發布之日起，終止對原產於日本和台灣的進口立式加工中心的反傾銷調查。

東台表示，公司在規定時間內登記參加調查，後續中國商務部在2018年11月13日發布抽樣結果，公司當時並未在抽樣受調名單中。

東台自結3月合併營收新台幣6.97億元，較2月4.56億元增加約53%，較去年同期12.82億元減少約45.6%。累計今年首季合併營收17.58億元，較去年同期29.52億元減少約40.4%。公司指出，主要是武漢肺炎疫情衝擊全球汽車產業與歐美地區停工。

從產品比重來看，工具機營收占東台營收比重約88%，電子設備營收占比12%。在應用面來看，汽機車產業約占營收38%，電子業約占13%，航太業約占7%。從市場面來看，台灣和中國大陸是東台主要市場，約占49%，亞洲其他地區約18%，歐美地區占33%。（編輯：黃國倫）1090414