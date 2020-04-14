房市首季新建案總銷突破3400億 議價率約11%

（中央社記者吳家豪台北14日電）武漢肺炎疫情延燒，影響民眾出門看房意願，但剛性購屋需求不減，買方轉為線上看房。網路生活平台數字科技旗下591新建案交易平台統計，今年第1季新建案點閱數突破2600萬次，創歷史新高。

觀察第1季推案情形，全台總銷突破新台幣3400億元、近3萬戶的量體，依舊維持高水位。591新建案交易平台指出，第1季案場來客狀況深受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發展影響，整體來客數略為下跌，但購屋剛性需求還在，拉抬線上看房熱度。

今年第1季591新建案交易平台點閱數破2600萬次，創歷史新高。不過，591新建案交易平台也發現，在開價上與以往不同，在非常時期進場的建商也採非常手段，全台第1季進場新案議價率約11%，貼近市場行情。

其中，591新建案交易平台總編輯李忠哲表示，連以往喜歡開高追高的台北市新案，議價率也約1成，就是不希望過高開價，嚇走現今還願意出門看屋的「真」買方。（編輯：林孟汝）1090414