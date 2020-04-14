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太陽能商機旺 2019年發明專利達563件

最新更新：2020/04/14 19:05

（中央社記者吳柏緯台北14日電）看上綠色能源專利的未來性與商機，不少國內外相關企業與個人投入創新研發並積極申請專利。智慧局統計，2019年太陽能發明專利公開件數達563件，生質能源133件、風力及水力發電111件。

經濟部智慧局指出，綠色能源是台灣重點發展的項目之一，而且自然力發電的發明專利具有成長潛力，不但吸引國內外的企業與個人投入創新研發，並為保障自身權利，而申請註冊專利。

智慧局今天公布2019年與「太陽能」、「風力及水力發電」、「生質能源」等3種能源相關的發明專利公開件數，總數達807件。

智慧局指出，台灣為全球第2大太陽能電池生產國，擁有良好的半導體與光電產業基礎，而且政府政策鼓勵，成功加速相關技術的開發。2019年的發明專利公開件數達到563件，其中外國申請者406件，以日本的204件最多。台灣申請者157件。

智慧局進一步指出，6成以上的研發動能來自產業，顯示太陽能光電的研發創新仍有成長空間。

除了太陽能以外，台灣具備風力及水力發電的天然優勢，加上政府積極推動風力及水力發電相關政策，成為相關技術創新研發的一大誘因。智慧局說明，2019年間與風力及水力發電相關的發明專利公開件數共111件，外國申請者占47件，其中以日本30件最多。台灣申請者共64件，申請者以個人為主。

至於生質能源相關的發明專利公開件數，智慧局指出，共有133件，其中外國申請者60件，以日本的25件最多，台灣申請者73件，以大學的申請件數最多。

智慧局說明，不論是台灣人或外國人，2019年的生質能源相關發明專利公開件數均有成長，顯示科技發展也能兼顧環境永續，達到綠色創新的目標。（編輯：鄭雪文）1090414

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