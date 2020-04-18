報稅專題1／不一樣的報稅月 4大變革不可不知

接近5月報稅季，申報期間首次可延至6月底，首批退稅也提早1個月發放，同性伴侶第一次可合併報稅，此外，綜所稅也首次可「無卡申報」。圖為民眾至稅務單位報稅。（中央社檔案照片）

報稅專題1（中央社記者吳佳蓉台北18日電）接近5月報稅季，今年個人綜所稅共有4大變革，不僅申報期間首次可延至6月底，首批退稅也提早1個月發放，同性伴侶第一次可合併報稅，此外，綜所稅也首次可「無卡申報」。

●不成防疫破口 綜所稅申報首度延至6月底

2019年個人綜所稅即將於5月1日開徵，擔心報稅群聚，成為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）防疫破口，財政部史上首次全面延長申報時間，報稅截止日由原先的6月1日（因5月31日逢假順延）延後到6月30日，讓民眾足足有2個月時間申報，分散報稅人流。

同時，考量民眾若因染疫遭隔離治療，住院時間可能較長，以致無法在6月底前報稅，也放寬在出院後20日內申報完成即可。至於報稅需檢附資料的收件截止日，延長1個月至7月10日。

北區國稅局表示，4月28日起民眾就可先查調所得資料，5月開始申報，在以往報稅人潮最多的5月1日勞動節，以及報稅最後一天6月30日，各地國稅局、稽徵所會延長收件到晚上7時，6月22日至24日和29日、30日中午也會加班收件。

北區國稅局並呼籲，疫情期間多用網路報稅，若真有上國稅局需求，可善用線上取號，先線上拿號碼牌等快輪到自己再出門，到了國稅局，也要配合戴口罩、量體溫、室內人數控管、維持社交距離等防疫及分流措施。

●首批退稅提前至6月底發放 估294萬戶受惠

為增加民眾疫情期間可支配所得，財政部首次提早在6月底，就發放第1批退稅，以去年經驗推估，約有294萬戶受惠，可先領到新台幣455億元退稅，不用像過去等到7月31日。

不過，想成為退稅早鳥族，記得在5月1日至6月1日間完成網路申報，或以稅額試算線上登錄、電話語音回復申報，採人工申報、二維條碼申報及稅額試算紙本回復確認者，記得在5月11日前向「戶籍所在地」國稅局完成申報；若拖到6月才申報，要等到第2批或第3批退稅才領得到。

●同性伴侶史上首次可合併申報

司法院釋字第748號解釋施行法（俗稱同婚專法）去年三讀通過，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家，因此，2019年登記結婚的同性伴侶，今年5月報稅，首度可自選分開或合併申報所得稅，往後年度則一律要合併申報。

至於分開或合併報稅哪種方式較划算，會依雙方收入情形、受扶養親屬多寡等情形而有差異。舉例來說，若其中一方沒有收入或是有受扶養親屬，兩人合併申報可因扣除額增加，達到降低稅負效果；但若雙方都有一定收入、又無受扶養親屬，可能因兩人所得合併計算，導致適用稅率上升，建議先行試算，選擇最省稅的方式申報。

●無卡報稅超方便 2新措施上路

為使網路報稅更方便，今年綜所稅申報導入2項新措施，幫助民眾不靠讀卡機，也能順利線上完稅，特別是今年碰上武漢肺炎疫情，更鼓勵民眾利用新措施，減少跑國稅局機會。

首先，今年開放可至統一、全家、萊爾富及OK便利商店等4大超商取得「查詢碼」，透過超商的多媒體事務機（KIOSK），如i-bon等，以自然人憑證或已註冊健保卡登入後取得，不用再跑國稅局臨櫃申請。

有了「查詢碼」後，民眾回家進行網路申報，可選擇以「身分證字號加戶號」的方式登入，再輸入「查詢碼」，便可下載所得及扣除額資料，過程中不需用到自然人憑證、健保卡及讀卡機。

其次，使用自然人憑證報稅的民眾，今年綜所稅可首次嘗試「無卡申報」，財政部導入內政部的「台灣行動身分識別服務」（ T-FidO），把過去「讀卡認證」的環節，改為以手機進行生物辨識認證，如指紋掃描、Face ID等。

第1步民眾要上「TAIWAN FidO 臺灣行動身分識別」網站，使用讀卡機及自然人憑證認證註冊，讀卡完確認身分後，網站會產出一組專屬QR code，民眾只要在手機上下載「T-FidO」APP，以APP掃描QR code即可。

第2步為確認手機使用者身分，APP會要求民眾輸入生物辨識資訊，如指紋或Face ID，輸入後就算完成綁定程序，但可放心，生物辨識資訊並不會上傳出去、離開手機。

完成後，未來民眾要使用自然人憑證線上報稅時，只要點選「行動憑證」登入選項，搭配手機上的「T-FidO」APP掃描QR code即可快速完成登入，免再重複讀卡程序。（編輯：林孟汝）1090418