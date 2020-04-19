瑞基更正重訊 元月財報每股盈餘0.23元

（中央社記者韓婷婷台北19日電）現場檢測廠瑞基海洋生物科技今天公告，更正日前公告1月自結數，單月每股盈餘（EPS）正確數為0.23元，日前誤植為0.32元，2月EPS為-0.17元，累計前2月EPS為0.06元。

瑞基今天更正後自結數，1月營收新台幣5257萬元，年增49.19%，每股盈餘為0.23元，年減37.84%，2月營收2400萬元，年減7.84%，每股虧損0.17元，相較去年同期獲利0.14元，由盈轉虧。累計1至2月營收7700萬元，年增26.23%，EPS為0.06元，年減88.24%。

瑞基表示，第1季部份物料供應及部份地區物流貨運仍受到新冠肺炎疫情影響；中國子公司擴廠進度也因疫情而略有延遲，前2月獲利表現沒有跟上營收成長，除了受到疫情影響外，主要因今年積極擴增產能，加上年終績效獎金認列等費用拉高，3月大陸地區營運已逐步恢復正常，預計第2季將恢復較正常狀態。

瑞基3月營收回升到5207萬元，較去年同期成長113.1%，為歷史次高；累計第1季營收1.29億元，年成長49.83%，創歷史單季新高。瑞基表示，3月營收成長動能主要來自畜產市場。全球非洲豬瘟疫情持續延燒，亞洲檢測需求強。包括中國大陸及泰國與菲律賓都見到成長，禽流感市場與水產市場則相對穩健。

瑞基2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）檢測試劑，為台灣首家獲衛生福利部食品藥物管理署通過審核的業者，近來備受關注。

瑞基表示，疫情席捲全球，3月已出貨巴拿馬，印尼，阿拉伯聯合大公國及巴基斯坦。歐洲包含英國、義大利、西班牙、德國。中南美洲包含哥倫比亞，烏拉圭，阿根廷等等客戶皆積極洽詢中。目前持續積極擴大產能，以因應來自畜產與新冠肺炎病毒檢測需求。（編輯：鄭雪文）1090419