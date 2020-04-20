疫情波及金雞母 漢來美食股價站不穩季線

（中央社記者江明晏台北20日電）疫情波及，漢來美食位於高雄漢神巨蛋的海港餐廳，因有海軍確診官兵前往，將配合全館消毒停業兩天，近百名外場員工健康管理14天，缺額由高雄其他據點備用人力因應。

漢來美食今天股價早盤小幅下跌約2%，至118元，季線關卡得而復失，但走勢相對有撐；漢來美食近期股價強彈，從3月中旬創歷史低點96元後一路爬坡走高，近一個月來股價反彈逾16%。

疫情指揮中心宣布，台灣19日新增22例武漢肺炎確診個案，其中21例是敦睦艦隊成員，連同18日公布確診的3人，敦睦艦隊已有24人感染，其中8例在高雄，高市府初步疫調，曾去過百貨公司等7處據點，要求相關據點封閉進行清潔和消毒。

因為在漢神巨蛋購物廣場的海港餐廳有海軍確診官兵前往用餐，漢來美食公告說明，公司進門消費的客人，皆有量測體溫，沒有超標才許入場；且本公司員工上班每日量測體溫、配戴口罩，遇有不適時，主管即會催促回家休息。

漢來美食指出、4月19日配合漢神巨蛋購物廣場晚上8時30分提前封館，今天與21日兩天配合休館安排全面消毒；因此旗下位於漢神巨蛋的漢來海港、漢來蔬食、翠園都暫停營業兩天。

市場擔憂，漢來美食營收恐受影響，但漢來強調，對公司整體營運尚無重大影響，一切配合政府政策辦理。

從海軍確診官兵4月16日中午用餐截至4月19日，公司要求合計近百名外場員工自家自主健康管理14天，現場缺額則由高雄其他改裝的餐廳備用人力因應。

漢來也強調，在台南新光三越新天地的名人坊餐廳，並未有確診官兵進入用餐，但配合百貨因應台南市政府防疫措施要求，4月20日全天休館及全面消毒。

疫情衝擊餐飲業，漢來美食3月營收新台幣1.4億元，較去年同期減少51.76%，第1季整體業績約8.4億元較去年同期減少18.52%。

「漢來海港」自助吃到飽餐廳是漢來美食旗下的金雞母，平均單店年營收達2至3億元，漢來主管觀察，3月中旬起台灣境外病例大爆發，全台「漢來海港」來客人數陡降，最低曾創一個餐期不到百名的來客數，現在平均都維持約3成左右的用餐人數。

漢來美食坦言，營收主體本來就來自吃到飽自助餐和宴會廳，因此波動比較劇烈，但漢來積極突圍，旗下全品牌都有外帶服務，也將切入乾拌麵市場、拓展冷凍食品產品線、加碼布局端午節粽子商機，盼彌補因疫情衝擊的缺口。

趁著疫情期間，漢來美食進行原定整修計畫，高雄漢來大飯店10樓的4個餐廳全面封館整修，預計7月重新開幕；漢來美食目前仍堅守「不減薪」、「不裁員」防線。（編輯：趙蔚蘭）1090420