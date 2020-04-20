長虹擬配息6.3元 現金殖利率約8%

（中央社記者潘羿菁台北20日電）營建股后長虹董事會決議，今年擬配息6.3元，低於去年度配息水準，不過配發比攀升至57.6%；若以今天收盤價78元估算，現金殖利率約8.1%，略低於營建股王華固的8.4%。

受惠於「長虹天際」、「中信行政大樓」等建案持續完工認列，2019年營收達新台幣96.18億元，年減20.6%，稅後淨利31.72億元，年減23.8%，每股稅後盈餘（EPS）10.93元，連3年大賺10元。

長虹今年擬配息6.3元，雖低於去年決議配息的7元，不過配發比率從48.8%提升至57.6%，今年總計將發出股利18.29億元。

另外，長虹董事會也通過新增1席董事，董事席次將從8席增加至9席。

展望今年度，將是住宅建案完工認列空窗期，僅有彰化「長虹大鎮」一案，預計第4季完工，總銷金額3.3億元，目前銷售中，有望在年底前認列；另外，現有廠辦案包括總銷金額45億元的「長虹新世代」與50億元的「長虹雲端科技大樓」，力拚今年完工。

至於總銷金額18億元的「長虹新銳科技大樓」商辦案，則是落在明年完工。

儘管武漢肺炎疫情嚴峻，長虹表示，廠辦案仍採取整棟銷售。

另外，長虹將持續推案，包括「長虹新忠孝詠吉」、新店「央泱長虹」、台中「長虹天擎」，預計2021到2022年陸續完工入帳。（編輯：楊玫寧）1090420