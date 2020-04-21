50萬小額貸款 中小信保申請首日已保證185件

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）小規模營業人簡易申貸方案開跑，中小信保基金表示，採24小時線上受理，申請首日已經保證185件。全台有逾40萬家符合資格，只要銀行簡易評分表70分以上，即可獲得10成保證。

中小企業信用保證基金今天發出新聞稿指出，配合中央銀行推出「小規模營業人簡易申貸方案」，以線上收件、當日即時核保，讓紓困措施快一點、方便一點。開辦首日半天就保證185件，占信保平日收件約1/5，申請相當踴躍。

中小信保基金說明，經銀行評估，只要有稅籍登記且免用統一發票的小規模營業人票、債信正常，申請授信總額度最高50萬元，貸款年利率於中央銀行辦理專案融通期間，最高按專案融通利率加0.75%、目前年利率為1%，信保基金提供10成保證，保證手續費免向企業計收。

中小信保基金說，預估全台約有85%、超過40萬家符合小規保申貸資格。

另外，小規保也可搭配政府相關紓困振興貸款措施，像是防疫千億保，不過，需符合專案規定。有營運週轉資金需求的小規模營業人可以在4月20日至12月31日間，向往來銀行申請。（編輯：林淑媛）1090421