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台積電研發費用創新高 第2季推5奈米強效版套件

最新更新：2020/04/21 19:29

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）晶圓代工龍頭台積電持續衝刺先進製程技術，去年研發費用達29.6億美元，創下歷史新高。台積電5奈米將於今年上半年量產，並在第2季推出5奈米強效版設計套件。

台積電2019年年報出爐，台積電看好5G智慧手機需求成長，2019年資本支出提高至149億美元規模，以滿足需求量提升。

為滿足客戶需求，延續技術上領導地位，台積電2019年持續增加研發費用達29.6億美元，創歷史新高紀錄。

台積電7奈米製程在2019年邁入量產的第2年，在行動裝置、高效能運算、物聯網和車用電子等眾多產品中被廣泛採用。新推出的7奈米強效版製程技術，也領先導入極紫外光（EUV）微影技術進行量產。

台積電6奈米製程技術於今年第1季進入試產階段，預計今年底前進入量產。5奈米製程技術將於上半年先量產，相較7奈米製程，速度將增快15%，或者功耗降低約30%。

台積電預計第2季推出5奈米強效版技術設計套件，相較7奈米製程，5奈米強效版技術速度將增快約20%，或者功耗降低約40%。

面對國際間貿易緊張局勢造成總體經濟的不確定性，台積電表示，今年將保持靈活的應變能力，致力於業務的基本體質，進一步加速技術的差異化。

台積電強調，台積電是「大家的晶圓技術產能提供者」，將公平公正對待所有客戶，盡全力保護智慧財產，秉持最高的誠信正直原則經營業務，堅守技術領先、卓越製造及客戶信任的三位一體競爭優勢。（編輯：張良知）1090421

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