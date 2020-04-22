台泥啟動碳足跡盤查 申請台灣首張水泥碳標籤

（中央社記者潘羿菁台北22日電）響應世界地球日，台泥將啟動水泥、混凝土的碳足跡盤查，用以減少二氧化碳排放，後續將在5月與環保署共同建置水泥產業的產品類別規則，並申請台灣第一張水泥產品碳標籤。

台泥董事長張安平表示，今天為世界地球日50週年，此刻全球陷入新冠肺炎帶來的失措與恐慌，再度提醒人類省思與大自然間的平衡。

去年底台泥企業團主動承諾科學基礎減碳目標SBT（Science Based Targets），依照聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）與國際能源署的方法學，制定減碳路徑，今年4月已向SBT提交目標設定，台泥設定，預計2025年總排碳量較基準年2016年降低10.8%。

目前台灣企業包括光寶科技、台達電、台灣大哥大與遠傳電信在2017年至2019年間陸續達到目標，台積電、富邦金控、元大金控與飛宏科技也在近年提出承諾。

為了達標減排目標，台泥啟動水泥與混凝土碳足跡盤查，預計5月與環保署共同建置水泥產業的產品類別規則（Product Category Rules，PCR），申請台灣第一張水泥產品碳標籤，利用大數據與AI智慧製程，提升產品排碳精密控管，達到循環轉型與科學減碳目標。

台泥透過參與SBT的過程，一邊參考國際減碳作法，一邊檢視自身的減碳數據，發現現行台灣法規限制，讓產業減碳效率與國際有所落差，也是台泥下一階段將與公部門進一步溝通的重點方向。（編輯：張均懋）1090422