4月汽機車市場轉淡 汽車股走勢轉弱

（中央社記者韓婷婷台北22日電）疫情初期車廠催促潛在客戶提早出手，推動2至3月間買氣升溫，不過隨著失業率及無薪假攀升，包括汽車及機車4月都見到銷售力道轉淡，衝擊相關汽車類股近來股價走弱。

車廠昨天公布4月前20天銷售表現，受到疫情衝擊經濟的影響開始顯現，台灣4月前20天汽車市場整體新車掛牌數1萬2926輛，年減16.9%、月減33%，其中包括Nissan、本田年減都超過4成，月減也在3成以上，受到疫情影響最大。

4月份不止汽車市場買氣縮手，機車市場也見到下滑，統計4月前3週整體機車掛牌數3萬6259輛，年減18.8%，其中電動車5294輛，年減19.3%；累計今年截至4月19日止，電動機車掛牌數為2萬4930輛，年減15.88%，減幅遠高於燃油機車的2.3%及全體機車的4.03%。

在4月銷售數字不佳下，相關汽車類股今天股價表現跟著黯淡，早盤龍頭股和泰車跌幅一度超過2%，裕隆及裕日車跌幅均超過3%，汎德永業跌幅更超過5%，宏佳騰跌幅也在2%左右；中華車則是唯一強勢紅盤的個股，開高走高大漲逾4%；隨著大盤跌幅收斂，類股跌幅也逐步收斂。

統計4月1至20日，台灣汽車市場整體掛牌1萬2926台，年減16.9%，月減33%。

隨著全球疫情持續延燒，台灣確診數攀升，加上無薪假比例持續加溫，車廠指出，如果疫情短期間無法解除，預料對整體經濟影響將加大，進一步影響消費信心，因此保守看待4月車市表現，和泰汽車預估4月台灣整體車市掛牌數將降至3.2萬輛，年減約8%，前20天表現還算符合預期。（編輯：張均懋）1090422