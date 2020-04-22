大亞學甲太陽能電廠年底售電 估20年賺24億

（中央社記者潘智義台北22日電）電線電纜廠大亞董事長沈尚弘表示，台南學甲太陽能電廠12月27日可掛錶營運，估未來20年電費收入新台幣87至90億元，獲利24億元。

沈尚弘今天在子公司心忠電業聯貸案簽約記者會後指出，台南學甲電廠為台灣首件整合民間私人土地，並經政府審查核准，變更地目為特定目的事業用地，所籌設地面型太陽能電廠，建置完成後未來20年可帶來至少18億度的發電量。

他指出，投入綠能產業，尋找適合發展的發電模式，從評估離岸風電到聚焦地面型太陽能電廠，已成既定的方向。主因地面型太陽能發電穩定度高，投入成本相對較低，水面型太陽能發電設備泡水20年，維護風險太高，屋頂型太陽能電廠面積太小。

他說，民間發電除售電給台灣電力公司之外，未來也賣給用電大戶，如Google等。

另外，他認為，儲能也是相當具潛力的市場，畢竟發電時間並不一定在用電尖峰時段，離峰時段發電用不完勢必儲存，不論用戶端的儲能、輸配端儲能，還是發電端儲能都有市場，大亞已投入儲能設備開發。

日前美國西德州中級石油5月期貨到期結算平倉，出現負數崩跌價位，沈尚弘解釋，武漢肺炎疫情全球蔓延，飛機不飛、輪船不跑，汽車運輸也少了很多，但石油開採後即無法停止，因原油產出無處儲存，油商只好付錢請人把原油運走，才造成市場價格崩跌。未來疫情緩和，原油需求仍會起來，投資太陽能電廠並不會因疫情影響原油價格而受惠，畢竟主要目的還是環保。

除了原油價格之外，他指出，電纜產業重要原料銅也出現跌價，3月至4月初銅價受疫情嚴重波及，國際銅價從每噸6000美元跌至4400美元，目前已回升至每噸5000美元出頭。（編輯：張均懋）1090422