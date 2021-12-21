工商早餐會提3大面向17項提案 林伯豐批耗水費不公

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工商協進會21日在君品酒店舉辦「工商早餐會」，由工商協進會理事長林伯豐（站立者）與行政院副院長沈榮津（右）共同主持，就各項議題進行討論。中央社記者吳家昇攝 110年12月21日

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（中央社記者曾智怡、梁珮綺台北21日電）工商協進會今天舉行工商早餐會，理事長林伯豐從完善低碳基礎建設、提升數位競爭力、強化經濟成長動能等3個面向，提出17項提案，並認為政府對用水量不到10%的工業用戶課徵耗水費有失公允。

工商協進會上午舉行工商早餐會，由工商協進會理事長林伯豐、行政院副院長沈榮津共同主持，經濟部長王美花、環保署長張子敬、文化部長李永得等部會首長出席。

林伯豐致詞時表示，今年儘管國內疫情控制得宜，主計總處預估全年經濟成長率6.09%，但明年產業發展有新動能也有隱憂，例如企業面臨通膨讓獲利歸零的隱憂，還要憂慮碳費、耗水費、升息、匯率波動對成本及獲利的影響；尤其是耗水費僅針對產值占全國生產毛額 31%，而用水量不到10%的工業用水課徵，有失公允。

政府建言部分，林伯豐從完善低碳基礎建設、提升數位競爭力、強化經濟成長動能等3個面向，提出17項提案、60點建議。

針對完善低碳基礎建設，林伯豐呼籲政府儘快公布2050年淨零排放路徑圖，建置碳定價與碳盤查體系；檢討能源轉型政策、確保供電穩定，擴大再生能源建設並合理化價格。提升數位競爭力部分，包含產創條例增列金融專條，協助金融業數位轉型，以及推動文創結合科技跨界加值。

至於強化經濟成長動能，林伯豐表示，政府應積極洽簽雙邊或多邊經貿協定，扶持企業參與關鍵產業供應鏈；鬆綁不合時宜的金融監管措施，研擬境外資金匯回專法2.0，持續觀光產業紓困振興，有條件鬆綁國際商務交流方式。

林伯豐強調，工商界盼政府維持台灣經濟持續成長，穩定供電營造良好投資環境，並釋出善意維持兩岸和平穩定發展。

針對經貿布局，沈榮津致詞時表示，台美經貿關係持續深化，今年6月、11月舉行台美貿易暨投資架構協定（TIFA）以及台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）；12月7日雙方建立美台技術貿易暨投資合作架構（TTIC），促進雙邊貿易、投資擴展及產業合作，達成關鍵供應鏈多元化目標；明年更將召開第4屆台美經濟論壇，以及首屆台美雙邊科學技術會議，雙方合作領域提升且廣泛。

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沈榮津也說，台歐經貿關係空前友好，今年9月歐盟印太合作戰略將台灣定位為夥伴關係，並推動與台灣半導體供應鏈合作，歐洲議會呼籲提升歐盟台灣關係，10月國發會主委龔明鑫更率團赴中東歐3國經貿考察，簽訂半導體、太空、電動車、機械等18項備忘錄，搭建雙方產業合作。

談及萊豬，沈榮津說，政府的原則一向是兼顧國民健康、國際標準和科學證據，公投結果顯示，民眾已慢慢可理解，有助台灣爭取加入國際組織。（編輯：張均懋、潘羿菁）1101221

工商協進會21日在君品酒店舉辦「工商早餐會」，工商協進會理事長林伯豐（右）、行政院副院長沈榮津（左）共同主持。中央社記者吳家昇攝 110年12月21日

工商協進會21日在君品酒店舉辦「工商早餐會」，工商協進會理事長林伯豐（右）、行政院副院長沈榮津（左）出席，兩人握手致意。中央社記者吳家昇攝 110年12月21日