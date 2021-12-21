興勤訂單能見度看到明年中 電動車拉貨可望回穩

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）保護元件廠興勤電子總經理何益盛今天表示，第4季部分元件啟動漲價機制，反映材料成本上揚因素，部分產品訂單能見度可看到明年6月至7月。

何益盛明年看好儲能系統、太陽能、工控應用拉貨，他預期，若明年半導體缺貨在明年中期緩和，預估明年電動車應用拉貨可回穩。

興勤今天下午受邀參加券商舉辦法人說明會，展望未來營運，何益盛指出，興勤持續布局電動車、5G通訊、工業應用、醫療健康四大領域，以及布局過電壓、過電流、過溫度偵測與防護元件。

由於今年原物料價格大幅上揚，興勤指出，第4季部分元件已啟動漲價機制，向客戶反映材料成本上揚變數，目前已陸續收割，漲幅並不大。

訂單部分，何益盛指出，部分產品訂單能見度可到明年6月至7月，訂單仍大於出貨，其中感測元件在台灣和中國各廠可生產，明年感測元件業績比重可提升；今年印度市場包括車用、工控、家電等領域業績明顯增加，預估明年印度市場業績可較今年成長。

展望明年市況，何益盛看法相對保守，但對興勤營運審慎樂觀，明年成長幅度可能不若今年成長幅度。他指出，中國房市調控，可能影響部分電器產品市場需求；COVID-19疫情帶動居家辦公和學習，有助PC和筆記型電腦需求，但相關裝置添購已足夠，明年PC需求量趨緩。

何益盛明年看好儲能系統、太陽能、工控應用拉貨，他預期，若半導體缺貨在明年中期緩和，預估電動車應用拉貨可回穩。

展望產能布局，興勤表示，高雄三廠預估明年12月完工，規劃2023年5月至6月投產；中國景德新廠今年投產，常州廠明年二期廠房興建；宜昌新廠預估明年完工，主要布局車用和家電用感測元件。

法人指出，宜昌廠業績占興勤整體業績比重約15%，預估宜昌廠新產能全滿載後，可增加宜昌廠整體產能幅度約50%。

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興勤今年前9月合併毛利率43.91%，較去年同期45.01%減少1.1個百分點，興勤指出，主要受到今年原物料價格上漲，對公司生產和採購成本有部分影響，且去年有補貼項目挹注，今年費用增加，主要是營收成長，相對進出口費用和各項運費增加。

展望興勤今年每股純益表現，法人預估可較去年成長，今年每股盈餘（EPS）拚超過12.5元，從產品線來看，熱敏產品占興勤整體業績比重約40%、壓敏產品占比約30%、感測元件占比約30%。（編輯：張均懋）1101221