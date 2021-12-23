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COVID-19擔憂趨緩 亞股幾乎全收漲

2021/12/23 19:14
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（中央社香港23日綜合外電報導）美股收漲帶動下，亞股今天幾乎全數收高，主因有關通貨膨脹和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的疑慮趨緩，加上儘管Omicron變異株來勢洶洶，美國仍公布一系列樂觀的經濟數據。

英國兩項研究初步結果顯示，相較於Delta變異株，感染Omicron的患者住院風險較低，正如南非所觀察到的疫情趨勢，有助提振耶誕節前的樂觀情緒。

美國食品暨藥物管理局（FDA）批准輝瑞藥廠（Pfizer）生產的COVID-19口服抗病毒藥物，提供對抗疫情的新工具，提升謹慎樂觀的情緒。

Omicron變異株新增確診者持續飆升，但市場觀察家變得更加確信，Omicron對健康的影響比Delta還輕微。

BMO Family Office副投資長施萊夫（Carol Schleif）說：「市場痛恨不確定性和未知性，當Omicron衝擊市場時，我們什麼都不知道。但看來情況漸漸朝更正面的方向前進。」

東京、香港、上海、台北、首爾、雪梨、新加坡、曼谷和雅加達股市都收漲；唯獨威靈頓股市微幅收黑。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1101223

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