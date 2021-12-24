西安封城 集邦：明年首季NAND Flash跌價可能收斂

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（中央社記者張建中新竹24日電）中國陝西省西安市因疫情而封城，集邦科技表示，三星當地的NAND Flash廠營運未受影響，但後續物流的影響難以預估，明年第1季NAND Flash合約價跌幅不排除可能收斂。

集邦科技指出，三星（Samsung）在中國西安設有兩座大型工廠，均生產高層數3D NAND Flash，投片量約占三星NAND Flash總產能的42.3%，占全球比重達15.3%，現階段的封城措施並未影響三星工廠的營運。

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集邦科技觀察，NAND Flash現貨價格並未因西安封城事件而有明顯波動，目前現貨市場的買賣雙方庫存量均偏高，近期交易量疲弱且價格波動較小。

至於合約價走勢，集邦科技表示，因三星西安廠並未受到封城影響，對明年第1季合約價走勢維持先前看法，預估將下跌10%至15%。不過後續物流影響難以預料，買方不排除可能增加採購，進而使得NAND Flash合約價跌幅收斂。（編輯：張均懋）1101224