內外資歸隊 法人：台積電擔綱元月行情衝關要角

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）外資迎耶誕連假，台股由內資主導下，投信作帳行情發動帶領本週台股上漲0.9%，一度攻上萬八。展望元月，法人普遍認為，在內、外資可望同時歸隊下，元月行情可期，台積電展望佳，將扮演台股衝關要角。

法人表示，雖然外資進入新年長假，但對台股持續青睞，外資單週買超台股新台幣195.35億元，此外，第1季在國際大型基金年初配置調節期，也會帶來資金配置行情。台股護國神山台積電12月營收及元月13日即將登場的法人說明會，展望預期仍佳，可望扮演台股衝關要角。

根據Cmoney資料統計，過去十年台股第1季平均漲幅為3.6%，其中9年都呈上漲，僅2020年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下跌，若進一步來觀察，上漲年份第1季平均漲幅更高達6.1%。

永豐投顧表示，年底作帳，內外資可望同時歸隊，上週因耶誕長假將屆，外資買賣超總金額由過往1600多億元縮減至1100多億元，台股成交量由前週3000多億元縮減至2600多億元，形成價量背離現象，預期長假過後，隨美股氣氛轉佳，外資買超金額可望擴大。

永豐投顧指出，台積電將於1月10日公布12月營收，根據上次法說會指引估算，12月營收應可達1500多億元，接近9月新高水準，另台積電1月13日將舉辦法人說明會，預期展望仍佳，可望澄清部分外資對半導體缺貨潮於2022年結束的看法。

在內資部分，永豐投顧表示，勞退480億元代操基金及富邦元宇宙195億元規模基金將陸續進場布局。

統一投顧表示，第1季在企業自結獲利或尾牙、法說會都會有好消息，不少企業可望繳出歷史最佳成績單，展望未來也非常樂觀，搭配政府釋出新的委外代操額度，將推升台股多頭格局不變，建議布局高殖利率概念股、科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運及壽險金控股為主。

安聯投信台股團隊也認為，面對明年第1季重要法說陸續登場，預期產業獲利預期或展望等正向訊息將成為帶動盤面向上的重要動能，明年景氣將持續向上，方向上不會鬆動，聚焦2022年展望明確的成長股，選股不選市。（編輯：張均懋）1101225