台股下週封關 過去十年上漲率達7成

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2021年台股下週封關，觀察過去十年表現，有7個年份的封關週表現是上漲的。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）2021年台股下週封關，觀察過去十年表現，有7個年份的封關週表現是上漲的，且股價上漲幅度多在1.5%至2%間，封關當週上漲的平均漲幅1.66%，另有3年是下跌，不過跌幅相對輕微，大致平均跌幅為0.54%。

外資迎耶誕連假，台股由內資主導，投信作帳行情發動帶領本週台股上漲0.9%，三大法人單週合計買超新台幣256.77億元。法人表示，雖然外資已進入新年長假，然而本土資金進入年底、集團作帳行情階段，交投熱絡可期，本週五台股再創歷史新高，讓市場對於2021年最後一週的台股行情抱有期待。

永豐投信分析，歷年的封關週多數外資已進入耶誕假期，行情多半由內資主導，若觀察上漲週的隔年第1季，全數呈現上揚，而下跌週的隔年第1季，僅有2020年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發影響呈現下跌。

永豐投信指出，台股封關週無論是上漲或下跌，都適合投資人搶先布局隔年第1季多頭行情，第1季表現相對亮麗的年度，分別發生在2012年、2017年與2020年，這幾個年度股價分別面臨8000點、9000點與15000至16000點的關卡挑戰與保衛戰，也同步贏來第1季較大的上漲幅度，建議把握封關週搶先布局第1季多頭行情。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，進入年底外資放假，台股整體量能萎縮，指數也在高檔震盪，但外資仍持續買超台股，反映出國際法人對於台股新年行情有所期待，進而帶動部分押寶買盤進場，且由於目前電子股已經回歸主流，電子指數占成交值比重維持在6成以上，當科技股有所表現時，則推升指數再上一層樓。

葉獻文指出，根據統計，近5年台股在國曆封關當日多有不錯表現，上漲機率高達8成，平均漲幅0.508%，1月新年開盤上漲機率也有6成；配合今年作夢行情氣勢旺，法人看好多頭能一路旺到明年元月，且一旦耶誕新年假期過後外資陸續歸隊，對於整體量能提升有所幫助，持續挹注多頭表現，特別是半導體、矽晶圓、網通、PCB，以及自行車、紡織等，都有望展開漲升行情。（編輯：張均懋）1101225