國泰金估明年台灣GDP為3.9% 央行最快6月升息

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（中央社記者蘇思云台北27日電）國泰金表示，受惠於投資、出口、消費力道支撐，把台灣明年經濟成長率從3.5%上修到3.9%，台灣明年可能跟隨美國升息腳步，預估台灣央行最快明年6月升息。

國泰金今天實體舉行第4季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，雖然疫情不確定性仍在，但主計總處先前上修2019年、2020年經濟成長率數據，且內需消費與外需出口成長強勁，團隊模型計算後，把今年台灣經濟成長率預測值從5.6%上修到6.1%。

展望2022年，徐之強表示，台灣經濟成長主要由出口、投資、消費來帶動，整體景氣呈現「外熱內溫」局面，團隊把明年台灣經濟成長率預測值從3.5%上修到3.9%。

徐之強指出，從歷史資料來看，美國、中國經濟成長率如果下修1%，各影響台灣下滑0.5%跟0.3%，綜合來看，台灣明年成長率3.9%，跟過去20年的平均值4%接近，有80%機率落在2.9%到4.9%之間。

徐之強認為，半導體在新興科技、車用應用還是很廣，護國神山明年還是會持續支撐台灣製造業的出口跟投資，對於明年半導體成長還是抱持很樂觀看法。

徐之強指出，從其他主要國家經濟來看，明年經濟成長率都較今年略微減緩，美國明年經濟成長率估為3.9%，較今年減少1.5個百分點，明年三大風險在於疫情、通膨以及財政政策是否通過；歐元區明年經濟成長率有4%以上，預期明年下半年通膨才會逐漸減緩。

徐之強指出，中國今年經濟成長率應該有8%，但明年可能只有5%，將會是明年全球經濟景氣的最大風險之一，原因包括美中貿易戰持續、反壟斷與去槓桿措施可能壓抑部分大企業的成長以及可能會對耗能產業進行監管。

外界評估美國明年很可能累計升息3碼到4碼（1碼為0.25%），媒體詢問怎麼看台灣央行升息腳步。徐之強表示，台灣央行上次升息是在2011年，台灣利率在過去10年只有往下、沒有往上，「通常下降快、上升慢」，美國明年如果升息，台灣可能跟隨升息。

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徐之強指出，明年央行會關注2個因素，一個是美國升息時點，外界多認為美國可能6、9、12月每季升息一碼，按進度台灣央行最快升息時間是明年6月，可能是半碼、半碼上升上去；第二要看當時經濟情形，如果通膨很高，可能一次升息1碼，如果經濟相對溫和，可能就是半碼、半碼上升。

媒體也關注匯率議題，徐之強指出，從過去歷史來看，美國在縮減購債後升息，美元會開始走強，明年美國如果升息，全球美元指數上升的話，新台幣升值壓力會比較減緩，明年新台幣應該在28元左右，要升破27.5元有難度。（編輯：黃國倫）1101227