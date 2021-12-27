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對Omicron憂懼揮之不去 亞股多收跌

2021/12/27 18:22
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（中央社香港27日綜合外電報導）對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株的衝擊，市場的恐懼揮之不去，在多國因耶誕連假休市之際，亞洲股市今天在清淡假期交易中大多收跌。

法新社報導，具高度傳染力的Omicron變異株導致全球新增確診數暴增，致使多國重新實施封鎖措施，主要體育聯盟取消賽事，多艘郵輪載著感染COVID-19的乘客返港。

中國因實行「清零」政策，大致上控制住疫情。但中國官員昨天通報新增206例確診，依全球標準，這個數字偏低，仍寫下中國21個月來本土單日確診數新高。

岩井日星證券公司（IwaiCosmo Securities）經紀人堀內敏一（Toshikazu Horiuchi）表示：「由於擔憂Omicron，市場備受壓力。」

堀內敏一告訴法新社：「由於時逢年底假期，投資人數量有限，市場缺乏活力。」

東京股市日經225指數下滑0.4%，收28676.46點，上海證券交易所綜合指數則小跌0.06%，收3615.97點，首爾股市也挫跌。香港及雪梨股市因為耶誕假期而休市。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1101227

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