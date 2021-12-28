美股強勢收漲帶動 亞股全面收高

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（中央社香港28日綜合外電報導）美股強勢收漲帶動下，亞股今天全面收漲，在此同時投資人揣測，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例因為變異株Omicron快速傳播而激增，不會妨礙經濟復甦。

有大量突變的Omicron造成全球各地確診病例大幅增加，許多國家重新實施封鎖措施，數千個航班遭取消，返回港口的遊輪上不少乘客染疫。

金融新聞網站Briefing.com分析師歐海爾（Patrick O'Hare）說，但有人「認為Omicron對全球經濟而言將會是個麻煩，而不是個困境，至少不會維持太久」。

美股標準普爾500指數昨天勁揚1.4%，連續第2天創新高紀錄；道瓊工業指數和那斯達克指數至少上漲1%。

美股追逐風險的樂觀情緒影響亞股，東京股市領漲1.4%，新加坡、首爾、雅加達和吉隆坡股市都收漲。

台北股市上漲0.8%。雪梨和紐西蘭股市因逢國定假日休市。

上海股市收復早盤跌幅，終場小幅收高0.4%；香港股市盤中多空拉鋸，終場收漲0.2%。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1101228