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開發金控今年獲利大豐收 納中壽強化集團競爭力

2021/12/29 16:10（12/29 16:39 更新）
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（中央社記者潘姿羽台北29日電）中華開發金控今天發布新聞稿表示，中國人壽將自30日起成為開發金控100%持股的保險子公司；未來開發金將全速推展壽險、銀行、證券及私募股權／資產管理相關業務，強化集團競爭力及經營綜效。

中壽表示，「中國人壽」公司名稱、Logo都不會改變，保戶權益完全獲得保障，原保單的條款、內容、權利與義務維持不變，對客戶的服務依舊不斷優化。

開發金表示，100%持股中國人壽是完成業務拼圖最重要的里程碑，後續將持續落實Accelerate Digital（數位躍升）、Become Employer of Choice（首選雇主）、Customer Focus（顧客導向）、Drive Growth（驅動成長）、Execution Excellence（高效執行）五大策略，強化4大業務版圖全方位合作並推動數位轉型。

開發金控也說，今年初揭示「ABCDE」5大全新策略後，今年已經締造許多傲人成績，累計前11月自結稅後獲利大賺新台幣332.93億元，每股盈餘2.23元。

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ESG方面，開發金控成為台灣首家承諾在2045年達成全資產組合淨零碳排的金控，展現邁向淨零轉型的決心；今年開發金控也連續第2年入選道瓊永續指數（DJSI），同時被列入2021世界（DJSI World）與新興市場（DJSI Emerging Markets）指數，顯示開發金控在永續金融、金融包容性等與金融核心職能相關面向受到肯定。

開發金控表示，未來將引擎全開，全速推展相關業務，推升長期資本使用效率及穩定的獲利能力。（編輯：張均懋）1101229

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